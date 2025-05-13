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Изображение от Freepik
Транспорт и дороги

Капремонт автодороги «Михайлов – Скопин – Милославское» проведут в 2025 году

Анастасия Мериакри

В 2025 году проведут капремонт автодороги «Михайлов – Скопин – Милославское». Об этом сообщили 13 мая на заседании правительства Рязанской области.

По поручению губернатора в план дорожных работ 2025 года включен капремонт межмуниципальной автодороги «Михайлов – Скопин – Милославское» до поселка Павелец протяженностью 9 км. Тогда вместе с жителями эту дорогу определили как приоритет и включили в план ремонта.

Зампред правительства – министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о готовности проектной документации. Работы стартуют уже 19 мая, а завершить их должны к сентябрю. Их проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 

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