Капитальный ремонт проходит в рязанской школе №34

20 июня глава администрации города Рязани Виталий Артемов провел выездные совещания по подготовке к новому учебному году. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Капитальный ремонт проходит в школе №34 и здании, в котором временно размещалась гимназия №2. Мэр Рязани показал, как будут выглядеть образовательные учреждения уже 1 сентября.

«В проектах предусмотрели различные детали, вплоть до цветовой гаммы учебных аудиторий. Подрядные организации приступили к работам вовремя, есть уверенность, что к новому учебному году мы получим еще два современных образовательных пространства», — говорит Виталий Артемов.

Мэр сообщает, что контролирует строительство новых школ еженедельно. 20 июня он выехал в Олимпийский городок. «Подрядчик усилился, на объекте трудятся 150 человек. На первом и втором этажах завершается монтаж системы электроснабжения, смонтированы основные каналы вентиляции. Ресурсоснабжающие организации приступили к прокладке инженерных коммуникаций. Благодаря поддержке Губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова мы начали системно обновлять и строить новую образовательную инфраструктуру. Двигаемся вперед шаг за шагом», — пишет мэр.