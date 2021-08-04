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Кандидаты в губернаторы Ульяновской области предоставили декларацию доходов. Документы предоставил региональный избирком, сообщает 73online.

Врио губернатора Алексей Русских в прошлом году заработал 7, 16 млн рублей. Источниками стали зарплата в Совете Федерации, доходы от вкладов и продажа имущества. При этом Русских не имеет в собственности недвижимость.

Супруга же мужчины заработала 721 000 рублей, а на счете у нее хранится 391 000 рублей. Она владеет четырьмя участками в Ярославской области, автомобилем Lexus LX570.

Их сыну принадлежат семь участков, дача и хозпостройка в Московской области, семь семь машиномест в столице и четыре квартиры, самая большая из которых — 149 квадратов.

Сергей Маринин же заработал 5,6 млн рублей за прошлый год. Эти средства он получил от зарплаты депутата Госдумы и поступлений от Пенсионного фонда. Мужчина владеет долями в земельном участке, двух квартирах и гараже. Судя по декларации, Маринин владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Супруга местного жителя заработала от предпринимательской деятельности 525 000 рублей. На нее оформлено одноэтажное здание с пристроем в Ульяновской области.

Светлана Горева задекларировала доход в 51 000 рублей. Она владеет автомобилями Mercedes-Benz GLS 400, Mercedes-Benz V2500 4MATIC и Ford Maverick. В собственности женщины также находятся земельный участок с домом в Московской области и квартира в столице.

Геннадий Бударин заработал за год 7,8 млн рублей. Мужчина владеет двумя нежилыми помещениями, одним зданием, снегоходом и грузовиком.

На супругу Бударина оформлен земельные участок и дом в Латвии. Она также владеет двумя участками и домом в Ульяновском области, Mercedes-Benz GLC300D.