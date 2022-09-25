Воскресенье, 25 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Камила Валиева не сдержала эмоций после проката произвольной программы в столице

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Фото из Телеграм канала Ход коньком / Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева расплакалась на контрольных прокатах сборной страны в Москве.

Сегодня спортсменка показала свою новую произвольную программу. Она каталась под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпусков новостей, где освещалась ситуация с допинг-скандалом вокруг 16-летней воспитанницы Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2022 года.

Завершив прокат, Камила закрыла лицо капюшоном – отсылка на момент из микст-зоны пекинской Олимпиады, – пишет Федеральное агентство новостей.

Сегодня же стало известно, что рязанская фигуристка Александра Трусова снялась с прокатов сборной России из-за травмы спины.

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