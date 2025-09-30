Камеры видеонаблюдения установили на Портовом проезде в Рязани для предотвращения несанкционированной свалки

В Рязани на Портовом проезде установлены камеры видеонаблюдения, шлагбаум и пункт охраны. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

Сделано это судоходной компанией «Порт Коломна», чтобы предотвратить несанкционированный вывоз мусора на данную территорию. Мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами.

Администрация Рязани подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге было принято решение проводить работы собственными силами.

Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился постоянно, в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением. За складирование мусора предусмотрен штраф.