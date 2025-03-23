Камеры видеонаблюдения и зеленая территория появятся на Рязанской ВДНХ

В новый сезон Рязанская ВДНХ непременно войдет во всей красе. Своими планами поделилась ВДНХ ВКонтакте.

Сейчас на территории Рязанской ВДНХ производится установка камер видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный город». Также прокладывается кабель, который будет питать аудиооборудование. Дорожки, соединяющие центральные аллеи, как и остальные пешеходные участки РВДНХ, выкладываются тротуарной плиткой.

Скоро начнутся и озеленительные работы. Для того, чтобы клумбы радовали жителей дольше, были красивыми и цвели буйно, устанавливается система полива.

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Сообщения жителей города, что торговый городок перекопали, связаны с ходом работ. Администрация торгового городка просит рязанцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Работы планируем закончить к 30 апреля.