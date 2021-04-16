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Пятница, 16 апреля, 2021
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Калужанина осудили за комментарий и картинку в Сети

Никита Брыкин
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Калужский районный суд вынес приговор в отношении горожанина 1982 года рождения за комментарии и картинки, которые он размещал в одной из соцсетей, сообщает портал «Калужские новости».

В пресс-службе ЦПЭ УМВД России по региону отметили, что речь идет о материалах, содержащих признаки экстремистской деятельности.

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что публикации пытались возбудить ненависть по национальному превосходству и призывали к враждебным действиям по межнациональным мотивам.

В итоге калужанина приговорили к штрафу в размере десяти тысяч рублей.

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