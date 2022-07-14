Калужанин Роман Петряев покинул пост зампреда правительства Рязанской области

Роман Петряев покинул пост зампреда правительства Рязанской область. Такая информация появилась 14 июля, затем информация о нём исчезла с сайта органа власти.

Петряев в последнее время занимал должность зампреда правительства Рязанской области – руководителя представительства правительства Рязанской области. Исполняющим обязанности назначен Алексей Кулаков.

Ранее Петряев в качестве заместителя председателя правительства курировал социальный блок, затем, в феврале, был переведён на должность руководителя представительства правительства.

Как из экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов, Роман Петряев был выходцем из Калужской области.