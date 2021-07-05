Калужане не могут получить сертификат после вакцинации

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В Калуге выросло число обращений граждан, которые не могут получить сертификат о прохождении вакцинации, пишет портал «kp40.ru».

Руководитель центра управления регионом Кирилл Гуров отметил, что количество сообщений увеличилось более чем на семьдесят процентов.

«Почти тысяча из них и рост на 113 процентов – это сообщения граждан, которые говорят о том, что они получили прививку от COVID, но не получили сертификат на Госуслугах», – рассказал Гуров.

В ведомстве считают, что причиной этому стала некорректная работа федерального сервиса. Ожидается, что эту проблему удастся решить в ближайшее время.