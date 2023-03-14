Калининградский губернатор рассказал о «приключениях» в зоне спецоперации

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился в Telegram впечатлениями от поездки в зону проведения спецоперации.

Глава региона посетил части одиннадцатого корпуса и привез бойцам несколько тонн нужного и важного груза.

«Не без приключений, но итогом довольны. Поговорил с ребятами на месте: быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием», – рассказал Алиханов.

Он добавил, что собрал новые заявки и продолжит помогать военным.