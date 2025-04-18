Калечивший людей советский врач Миловидов избежал тюрьмы

Главный уролог Минздрава РСФСР, доктор медицинских наук Василий Миловидов, делавший людей инвалидами, избежал тюрьмы, напомнил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

В сентябре 1962 года во время проведенной им операции умер 23-летний Василий Данилин. Врач допустил ошибку — вырвал руками у пациента двенадцатиперстную кишку. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что Миловидов ранее был судим за подпольный аборт, ставил неверные диагнозы и проводил сомнительные операции.

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Как сообщил следствию врач Исаак Шкундин, фигурант оперировал больных, которым оперативное вмешательство не требовалось. В доказательство он привел выписки 11 историй болезни. В итоге пациенты, обратившиеся с небольшими проблемами, стали инвалидами.

Однако эти события происходили в начале пятидесятых, по преступлению истекли сроки давности.

После получения заключения экспертной комиссии следователь Людмила Акимова стала допрашивать медика, однако он затягивал следствие: брал больничные.

Кроме того, Миловидов утверждал, что никаких решений не принимал, а был простым исполнителем. Также он говорил, что не удалял Данилину двенадцатиперстную кишку, а только ее слизистую.

На очных ставках с другими врачами он признавал ошибки, но отмечал, что указания ему давал другой профессор.

Следствие продолжалось 2,5 года. 27 апреля 1965 года Миловидова обвинили в неосторожном тяжком телесном повреждении, должностном подлоге и злоупотреблении властью и служебным положением.

На суде фигурант не признавал вину, все валил на коллег и считал себя жертвой интриг. В итоге его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако вскоре срок ему заменили на условный.

Уже 16 февраля 1968 года Миловидова амнистировали в честь 50-летия Октябрьской революции, от отбытия условного наказания его освободили.

Как следует из материалов дела, в результате псевдонаучной деятельности Миловидова с 1950 по 1962 год инвалидами стали по меньшей 33 человека.