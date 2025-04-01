Какой праздник 3 апреля: приметы, запреты и исторические события дня

3 апреля – дата, скрывающая в себе множество интересных событий и народных традиций. Этот день, помимо памяти святого Кирилла Катанского, знаменует собой окончание зимы и начало весны по народному календарю, а также отмечен важными историческими событиями, повлиявшими на ход мировой истории и повседневную жизнь людей.

Кирилл Катаник

В день памяти святого Кирилла Катанского, епископа, жившего на Сицилии в I-II веках, православные верующие чтят его память. В народной традиции имя святителя трансформировалось, получив новое звучание и смысл. Считалось, что Катаник знаменует собой завершение саночного сезона.

На Кирилла санки готовили к длительному хранению, тщательно очищая их. Детям говорили: «Не плачь, Катаник санки забрал», намекая на окончание зимних забав.

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Вместо санок появлялись новые игры, например, «в кувшинчик». Игра заключалась в том, что ведущий отбивал мяч об землю под песенку: «Я кувшинчик уронил…» и называл имя игрока, который должен был поймать мяч.

В этот период переходили с валенок на лапти. Однако ни валенки, ни лапти не спасали от холода и сырости, что способствовало распространению болезней. Для защиты от лихорадки использовали теплую золу и уголь, прикладывая их к больному месту.

Существовали и необычные методы лечения: в некоторых местностях предлагали целовать корову под хвост и пить воду после стирки.

Также верили, что на Кирилла Катаника нельзя смотреть на звездное небо, дабы избежать встречи с падающей звездой, что считалось дурным предзнаменованием.

Что нельзя делать 3 апреля?

Не стригите волосы — потеряете жизненную силу.

Не рубите дрова — к семейным раздорам.

Не выметайте сор из избы — выметете благополучие.

Не ешьте с ножа — к ссорам в доме.

Не смотритесь в разбитое зеркало — к семи годам несчастий.

Приметы на 3 апреля

Сильный ветер с севера – к поздней весне

Дождь на Кирилла – лето будет грибным

Резкое потепление – к возвращению морозов

Грачи гнезда вьют – к скорому теплу

Всемирный день вечеринки

Неофициальный девиз этого торжества: «Праздник вместо войны». Его инициатором стала американская писательница Ванна Бонта в 1996 году, вдохновленная своим фантастическим романом «Полет». Кульминацией книги является ожидание 3 апреля 2000 года, дня, когда, по сюжету, состоится всепланетное торжество, призванное объединить всех людей.

В 1836 году Николай I отдал распоряжение о создании Царскосельской железной магистрали

Возведение дороги, под контролем австрийского инженера Франца Герстнера, стартовало в мае того же года. Спустя всего лишь полтора года состоялось её пышное открытие.

В тот период времени это была первая в России железная дорога, предназначенная для общего пользования, и шестая подобная в мире. Изначально её длина составляла 26 километров, соединяя Санкт-Петербург с Царским Селом, а впоследствии её маршрут был продлен до Павловска.

Стоимость проезда в вагоне первого класса составляла 75 копеек, второго класса — 50 копеек, третьего — 35 копеек, а четвертого — 20 копеек.

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В 1975 году Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам

В 1972 году Бобби Фишер триумфально завоевал шахматную корону, одержав победу над действующим чемпионом Борисом Спасским. Однако, через три года ему предстояло защищать свой титул в новом матче за первенство мира. Претендентом на этот раз стал советский гроссмейстер Анатолий Карпов, выигравший турнир претендентов. Сумма призового фонда, предложенная для этого матча, была невероятно огромной по тем временам – 5 миллионов долларов.

Но Фишер выдвинул Международной шахматной федерации (ФИДЕ) внушительный перечень из 64 условий, которые должны были быть соблюдены для проведения матча. ФИДЕ согласилась выполнить 63 из них, но отклонила одно требование: при ничейном счете 9:9 действующий чемпион должен сохранить свой титул.

В результате Бобби Фишер отказался от участия в матче, и 3 апреля 1975 года он был официально лишен звания чемпиона мира. Титул автоматически перешел к Анатолию Карпову, который стал чемпионом мира без единой сыгранной партии.

В 1829 году был выдан первый патент на кофемолку

Изначально кофейные бобы подвергались варке в целом виде, без предварительного измельчения. Первооткрывателями приготовления душистого питья из перетёртых зерен стали арабские кочевники. Они измельчали их, используя ступу и пестик. Это была кропотливая и длительная процедура.

Точные сведения о том, кто и когда создал первую ручную кофемолку, отсутствуют, однако датой её появления принято считать 3 апреля 1829 года. В этот день британец Джеймс Каррингтон получил охранный документ на устройство для измельчения кофейных зерен и официально стал считаться её первым изобретателем.