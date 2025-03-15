Какой праздник 16 марта: история, приметы и важные события дня

16 марта – день, который вмещает в себя яркие страницы истории, от значительных политических событий до важных научных открытий и культурных феноменов. Также он полон народными приметами и загадками.

Евтропиев день

В этот день чтят память Евтропия Амасийского, принявшего мученическую смерть за христианскую веру в 3-4 веках от рук язычников в Малой Азии.

В народе имя святого обыграли в пословице: «Евтропий спешит, снег растопить велит». В этот день совершали обряд обхода поля крестом, чтобы призвать солнце к теплу и таянию снега. Однако, учитывая непредсказуемость солнечного света, знали, как с ним обращаться. Существовало множество примет, связанных с солнцем.

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К примеру, говорили: «Нельзя выносить мусор после заката, иначе лишишься достатка»; «Вечером не одалживай хлеб и деньги». По солнцу предсказывали погоду: если солнце уходит за облака – жди непогоды.

Ключевым событием Евтропиева дня считалось пробуждение медведя, лесного хозяина, который, по поверьям, именно в это время покидал свою берлогу.

Что нельзя делать 16 марта?

Нельзя оставлять воду в открытых емкостях на ночь, чтобы не привлечь нечистую силу.

Не стоит начинать новые проекты или дела, так как они могут оказаться неудачными.

Не рекомендуется ссориться с близкими, чтобы не нарушить гармонию в доме.

Нельзя игнорировать звонкие звуки (например, звон посуды), так как они могут быть предупреждениями.

Приметы на 16 марта

Если день ясный и солнечный, то весна будет теплой и ранней.

Если снег тает, образуя большие лужи, то лето будет дождливым.

Услышать пение синицы утром — к хорошим новостям.

Если ветер дует с севера, то погода в ближайшие дни будет холодной.

Туман утром предвещает затяжную весну и позднее тепло.

День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

16 марта 1937 года приказом наркома внутренних дел СССР Николая Ежова был сформирован Отдел по борьбе с хищениями социалистического имущества и спекуляцией (ОБХСС). Данное подразделение было учреждено «с целью противодействия хищениям социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промышленной и индивидуальной кооперации, заготовительных органах и сберегательных кассах, а также для борьбы со спекуляцией». Во главе ОБХСС был поставлен Самуил Ратнер.

После прекращения существования СССР в структуре МВД РФ было создано Главное управление по экономическим преступлениям (в настоящее время – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России).

В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны началась Венская стратегическая наступательная операция

Германское командование придавало первостепенную важность защите венского направления. Советским войскам, продвигавшимся вперед, необходимо было сломить три линии обороны с укрепленными участками и оборонительными рубежами на границе Австрии и Венгрии, а также вокруг самой Вены.

В Венской операции участвовали силы 3-го Украинского фронта, часть 2-го Украинского фронта, Дунайская флотилия и 1-я болгарская армия. Им противостояли войска немецкой группы армий «Юг» и подразделения группы армий «Ф».

За месяц (операция завершилась 15 апреля) советские войска освободили Венгрию, южные регионы Чехословакии и восточную часть Австрии, включая её столицу – Вену. Германия лишилась контроля над Венским промышленным и Надьканижским нефтяным районами.

За проявленные отвагу и героизм в ходе операции 50 воинских соединений получили почетное звание «Венские». В июне 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены около 300 тысяч советских солдат.

В 1917 году была выпущена первая тушь для ресниц

Упоминания об этом косметическом продукте уходят корнями в глубокую древность. Жительницы Древней Греции, стремясь сделать ресницы выразительнее, применяли смесь пепла и смолы. В Древнем Египте окрашивание ресниц носило сакральный характер, служа защитой от злых сил. Состав туши включал мед, жженый миндаль, графит и сурьму, и ею пользовались как женщины, так и мужчины.

Современная версия этого косметического средства берет начало в середине XIX века, когда английский предприниматель Юджин Риммель создал первую тушь. Тем не менее, она не получила широкого распространения, и женщины продолжали делать ее сами.

В 1913 году химик Терри Л. Уильямс, желая помочь своей сестре Мэйбл, создал для нее тушь. Смешав угольный порошок с вазелином, он получил плиточку туши с кисточкой. Продукт оказался успешным, и Уильямс начал продавать его по почте, быстро завоевав популярность.