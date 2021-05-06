Какой драматический сериал посмотреть?

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Что может более привлечь свободным вечером, как не просмотр сериала с драматическим сюжетом! Как приятно одному или в компании с другом или подругой с замиранием сердца следить за перипетиями судьбы героев, испытывающих любовные, карьерные, возрастные переживания.

Эйфория

Главная героиня сериала юная Ру Беннет возвращается из реабилитационной клиники и в тот же день покупает наркотики. На вечеринке она знакомится с приехавшей в ее город девушкой Джулс, которая пытается определиться в этой жизни. Девушки становятся подругами. Они пытаются с оптимизмом смотреть в будущее, но сталкиваются с серьезными препятствиями.

Наследники

Сериал погружает в драматичную историю с элементами юмора о семье магната медиа и развлечений Логана Роя. Его трое детей озабочены тем, что отец собирается отойти от дел – кому же достанется наследство миллионера? Но в их планы вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Смогут ли наследники пройти через испытания совестью, моралью, сумеют ли сохранить свое лицо в обретении денег и власти?

Угрюм-река

Сериал снят по одноименному роману В. Шишкова, погружающему в атмосферу жизни в Сибири конца XIX – начала XX века. История семьи Громовых, обретения богатства и утраты моральных норм. Красивейшие съемки природы, экзотика мифов и драма любовного треугольника (отец и сын Громовы и красавица Анфиса), проблемы семейной жизни и социальные потрясения. Сериал о любви и предательстве, о развращающей власти денег, о сильных мужчинах и красивых женщинах.

Склифосовский

Сериал интересен тем, что откровенно показывает острые случаи, когда пациенты оказываются на грани жизни и смерти и только от профессиональных действий врачей зависит, выживут ли они. Возникает ощущение присутствия на труднейших операциях, свидетельства реанимационных действий. Драматичные эпизоды перемежаются с казусными, порой комическими.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.