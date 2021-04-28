Каким образом определяется место жительства ребенка, если родители проживают раздельно?

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Когда родители подают на развод, остро стоит вопрос определения места жительства ребёнка. Как оно определяется, разъяснили в прокуратуре Рязанской области.

В соответствии с п.3 ст. 65 Семейного кодекса РФ при раздельном проживании родителей место жительства несовершеннолетних детей определяется соглашением родителей.

Если такое соглашение отсутствует, то спор между родителями о месте жительства детей может быть разрешен судом по требованию любого из них.

В тексте заявления указываются обстоятельства дела, в том числе сведения о вступлении в брак и причинах развода, с кем проживают общие несовершеннолетние дети (ребенок).

Суд самостоятельно определяет, с кем останутся проживать общие дети.

При этом учитываются их интересы и мнение, в том числе учитывается возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком. По требованию родителей (одного из них) суд, с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства.

Подготовлено прокурором Кадомского района Евгением Денисовым.