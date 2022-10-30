Какие законы вступают в силу в ноябре 2022 года

Сайт Госдумы РФ рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре 2022 года.

С 1 ноября стартует эксперимент по использованию открытого программного обеспечения. Разработчики считают, что он позволит развить IT-сферу. Участие добровольное, заявки принимают до 1 апреля 2023 года.

Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября включительно.

Офицерам станет проще хранить наградные кортики.

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