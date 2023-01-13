Какие важные законы вступили в силу с Нового года?

Наступление нового года — это не только праздничная атмосфера, подарки и надежды на светлое будущее, но и отправная точка для вступления в силу многих законов. Россиянам смена цифр на календаре уже принесла немало юридических сюрпризов различного свойства. О том, какие новшества вошли в нашу жизнь с 1 января, расскажем в этом небольшом обзоре.

Рост доходов по приказу сверху

Итак, с 1 января 2023 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который теперь составляет 16 242 рубля. Прожиточный минимум равен 14 375 рублям. Пособия и выплаты, которые зависят от этих величин, тоже выросли.

С 1 января 2023 года введено новое единое пособие на детей до 17 лет. Эта универсальная выплата заменит сразу несколько пособий, таких как деньги, полагающиеся при постановке на учет до 12 недель беременности; по уходу за ребенком до 1,5 лет; на первого ребенка до 3 лет; на второго ребенка до 3 лет; на третьего и последующего ребенка до 3 лет; на детей от 8 до 17 лет.

Еще несколько месяцев назад программу материнского капитала в России продлили до 2026 года. В 2023 году его сумма увеличится на 12,4%. В результате на первого ребенка с 1 февраля выплата составит почти 589,5тыс. руб., а на второго— 779 тыс. руб., на второго ребенка (если маткапитал на первого ребенка назначался) – 189 500 руб. , на третьего или последующего ребенка (если раньше права на маткапитал не было) – 779 000 руб.

Тарифные пляски

С января 2023 повышены некоторые тарифы и акцизы. Так проезд по платным трассам вырос до 7-8 рублей за 1 км.

Утверждены новые повышенные тарифы на билеты в плацкартных и общих вагонах, а также при грузовых перевозках по железной дороге. В итоге стоимость билетов в ж/д транспорте увеличилась в среднем на 8%.

В некоторых городах изменения коснулись пассажиров муниципального и коммерческого транспорта. В Рязани стоимость проезда в маршрутках вне зависимости от формы оплаты теперь составляет 30 рублей, для автобусов и троллейбусов тариф равен 25 рублям при использовании карты, и 27 рублям пр расчетах наличными.

На 4% повысилась стоимость акцизов на табачную продукцию. На газированные сладкие напитки акцизы действуют из расчета 7 рублей за 1 литр.

Стоимость акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января также возросла, что означает дополнительные траты на заправку автомобиля.

Кстати, с 1 января 2023 года скидка в размере 30% на оплату госпошлин через сайт «Госуслуги» больше не предоставляется.

Здравые решения

С 1 января начнет работу новый Социальный фонд, который создан путем объединения двух внебюджетных фондов ПФР и ФСС. Создание Социального фонда позволит упростить процедуру оформления пенсий и пособий.

Страховые пенсии увеличились на 4,8%. Фактически индексация пенсий для неработающих граждан обеспечила прибавку к их доходам примерно в 1 000 рублей.

Отметим, что с 1 января выросла максимальная сумма выплат по больничному листу.

Так, ежедневный потолок для людей со стажем более восьми лет составляет 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. При таком сценарии по больничному можно получать до 100 процентов своего среднего заработка, но в пределах указанного максимума.

При этом методика расчета конкретной суммы остается прежней: оплата зависит от того, каким был доход работника в предыдущие два года, а также от его стажа. Для тех, кто работает менее пяти лет, предусмотрена оплата лишь 60 процентов среднего заработка, для сотрудников с опытом от пяти до восьми лет пособие достигает 80 процентов.

Кроме того, вступили в силу поправки в законодательство, меняющие перечень лиц, застрахованных в системе обязательного соцстрахования. Теперь на больничный могут рассчитывать и те, кто работает по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако для получения выплат в 2023 году необходимо, чтобы в 2022 году взносы в фонд социального страхования уже перечислялись.

С 1 января 2023 года также вступил в силу закон, благодаря которому граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства смогут без торгов получить в аренду на срок до пяти лет земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной или муниципальной собственности для ведения своей деятельности. Стать арендатором земли можно при соблюдении нескольких условий

— не допускаются изменение целевого назначения земельного участка и его передача третьему лицу;

— запрещается передавать земельный участок в субаренду, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив.

С 1 января 2023 года в России появились трудовые книжки нового образца. Утвержденную правительством форму бланка, а также инструкции по ведению и хранению документа скорректировал Минтруд. В частности, ведомство исключило некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми старого образца можно без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей, которые хранятся у работодателей, — они также будут действительны.