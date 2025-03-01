Какие праздники 2 марта: Прощеное Воскресенье, приметы, запреты и важные события в истории

2 марта – особенная дата, объединяющая в себе духовное значение Прощеного воскресенья и веселые проводы Масленицы. Этот день, завершающий Сырную седмицу и предваряющий Великий пост, призывает к примирению, прощению и духовному обновлению. В храмах звучат слова Нагорной проповеди, напоминающие о важности прощения обид, а верующие просят друг у друга прощения за совершенные и несовершенные поступки. Но Прощеное воскресенье – это не только молитвы и покаяние, это еще и время традиционных масленичных гуляний, семейных застолий и прощания с зимой.

Прощеное воскресенье

Прощёное воскресенье, завершающее период перед Великим постом, ознаменовано чтением в храмах отрывков из Нагорной проповеди, акцентирующих необходимость прощения обид для обретения божественного прощения, наряду с темами поста и духовного обогащения.

В соответствии с этим, верующие искренне просят друг у друга прощения за осознанные и неосознанные проступки, стремясь к примирению перед началом поста. Это воскресенье, именуемое Прощёным, символизирует первый шаг к духовному очищению.

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В Церкви этот период также известен как Сырная седмица, когда прекращается употребление молочных продуктов, напоминая об изгнании из рая. В храмах совершается чин прощения, объединяя духовенство и прихожан в стремлении к душевному обновлению.

В дополнение к церковным обрядам, существуют народные традиции. Как последний день Масленицы, он отмечается семейными застольями, ярмарками и гуляниями, завершающимися сожжением чучела, знаменуя воздержание и подготовку к посту.

Что нельзя делать 2 марта?

Избегайте посещения парикмахера.

Не покупайте обувь.

Откажитесь от темных нарядов.

Не стоит усердно работать на земле.

Супругам следует провести ночь вместе.

Приметы на 2 марта

Прилет птиц с теплых краев – к ранней весне.

Темные кучевые облака предвещают скорый дождь.

Утренний туман указывает на майские холода.

Если пошел дождь, ждите обильного урожая.

Какая погода в Федоров день, таким будет и лето.

Длинные сосульки предзнаменуют долгую весну.

Высокие и быстро бегущие облака – к солнечному дню.

Фото с сайта freepik.com

Международный день спички

Точная причина выбора 2 марта датой учреждения этого праздника остаётся неясной. Однако, сложно оспорить тот факт, что спички на протяжении нескольких столетий являются незаменимым предметом в повседневной жизни.

Прообраз спичек возник еще в Древнем Китае. Это были тонкие лучины с головками, обработанными серой, которые зажигались от контакта с тлеющим материалом. Они упрощали процесс получения огня с использованием трута и огнива.

В начале XIX века в Европе появились «маканки» – лучинки с головками из бертолетовой соли. Их воспламеняли, погружая в концентрированную серную кислоту.

Первые спички, воспламеняющиеся от трения, создал в 1826 году британский аптекарь Джон Уокер. Головка спички состояла из смеси серы, хлората калия, сахара и сульфида сурьмы и зажигалась при чиркании о наждачную бумагу. Они горели нестабильно и разбрасывали искры, вызывая пожары. Позднее, французский химик Шарль Заурия заменил сульфид сурьмы на белый фосфор. Новые спички горели хорошо, но издавали неприятный запах.

Безопасные спички были изобретены в 1855 году шведским химиком Йоханом Лундстрёмом.

В 1831 году в Москве в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой

Уже с самого утра около церкви несла службу полиция, так как это было обсуждаемое событие в обеих столицах. В законный брак вступили ведущий поэт России, Александр Пушкин, и известная петербургская красавица, Наталья Гончарова.

Церемония венчания сопровождалась чередой дурных предзнаменований. Крест упал с аналоя, задетого женихом, порыв ветра погасил венчальные свечи, а в конце обряда одно из колец упало на пол в момент обмена.

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В 1994 году Президент Российской Федерации, Борис Ельцин, издал указ, регламентирующий государственные награды РФ

Начало новой системы наград России было положено в июне 1991 года, когда Верховный совет РСФСР принял решение «О мероприятиях по учреждению государственных наград РСФСР». Указом от 2 марта 1994 года было утверждено положение о госнаградах, учреждены ордена Мужества, Дружбы, Почета, ряд медалей и знаков отличия.

В Москве, на Гоголевском бульваре, в 1952 году состоялось торжественное открытие монумента, посвященного Николаю Васильевичу Гоголю

Сама идея воздвигнуть памятник Гоголю в Москве возникла еще в конце XIX столетия. К столетию со дня рождения писателя, в 1909 году, в начале Гоголевского бульвара (ранее — Пречистенский) была установлена скульптура, представлявшая Гоголя в весьма драматичном обличье. Авторский коллектив (скульптор Николай Андреев и архитектор Фёдор Шехтель) запечатлели его в момент глубокого душевного смятения: погрязший в тяжелые думы, с поникшей головой, писатель кутался в плащ. Пьедестал украшали бронзовые барельефы с героями его знаменитых произведений.

В 1951 году статую демонтировали и перевезли сначала в Донской монастырь, а затем, в 1959 году, в бывшую усадьбу графа Алексея Толстого, где Гоголь прожил последние четыре года.

По преданию, причиной замены памятника стала нелюбовь Иосифа Сталина к «печальному» Гоголю. Считается, что вождю не нравился этот монумент, который он постоянно видел по дороге из Кремля на Кунцевскую дачу, и он распорядился заменить его на более «радостный».

Новый памятник, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским, был открыт 2 марта 1952 года на месте прежнего. Писатель был изображён стоящим в полный рост на высокой платформе, улыбающимся и полным оптимизма.