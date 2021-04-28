Какие права и обязанности есть у пассажира поезда?

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Сколько багажа стоит брать с собой, можно ли сидеть на чужой нижней полке, что делать, если опоздали на поезд или, наоборот, необходимо уехать раньше назначенной даты? В Роскачестве дали ответы на самые популярные вопросы, которые могут возникнуть у пассажиров поездов.

Что делать, если допустили опечатку в билете?

Если человек покупает билет онлайн, он может сделать опечатку в имени или фамилии. Часто это становится причиной для переживаний – пустят или не пустят в поезд по бракованному билету?

Не волнуйтесь. Главное – иметь с собой паспорт. Согласно правилам, допускается одна ошибках в буквах и одна в цифрах. Если опечаток не слишком много, вас обязательно пустят в поезд.

Если вы забыли взять с собой билет и приехали на вокзал не позднее, чем за 2 часа, есть возможность его восстановить. Обратитесь к дежурному вокзала и напишите соответствующее заявление. Для того, чтобы билет восстановили, нужно иметь паспорт. Кроме того, придётся оплатить сбор за восстановление билета.

В Роскачестве советуют сохранять на гаджете электронную версию билета. При необходимости вы с лёгкостью сможете показать проверяющему свой документ. А порой его и вовсе не требуют предоставлять, достаточно только паспорта.

Сколько килограммов багажа можно взять с собой?

В поездах, как и в самолётах, существуют ограничения для ручной клади. По одному билету можно провести 36 кг вещей в сидячем вагоне, до 50 кг – в спальном. Если вы возьмёте больше вещей, проводник может не пустить вас в поезд.

В этой ситуации можно либо купить дополнительный билет, который даст право на провоз багажа, либо сдать свои вещи: на один билет положено не более трех предметов багажа (каждый не более 75 кг), суммарный вес которых не превышает 200 кг.

Что делать, если приходится уехать раньше назначенной даты?

Имея на руках билет, вы можете уехать чуть раньше или чуть позже. В первом случае вообще нет проблем – главное, чтобы нашлись места в поезде, отбывающем в том же направлении в более раннее время.

Если вы хотите уехать чуть позже или опоздали на поезд, то вопрос тоже можно решить. В течение 24 часов после отбытия вашего поезда обратитесь в кассу вокзала, предъявите билет – и вы сможете с минимальной доплатой приобрести другой или вернуть часть стоимости билета.

Можно ли меняться полками и сидеть на чужих сиденьях?

Если соседи по вагону просят вас поменяться местами, вы имеете законное право отказаться. Поэтому пожилым, родителям с маленькими детьми, беременным и людям с ограниченными возможностями лучше позаботиться о себе и приобрести удобные места сразу.

Нижняя полка даже в дневное время не считается «общей» территорией, сидеть на ней пассажиры с билетами на верхние полки могут только с разрешения того, кто купил билет именно на это место.

Что касается багажа, размещать его в специальных отсеках нижних полок опять же можно только с разрешения пассажира с нижней полки.

Можно ли поменять маршрут?

Если вами приобретен билет на большое расстояние, вы можете задержаться на любой промежуточной станции и продолжить свой путь позже. В течение трех часов после схождения с поезда обратитесь в кассу, что сделать на билете отметку об остановке.

Новый билет покупать не придется – в течение 10 дней вы сможете уехать на поезде аналогичного маршрута с той станции, на которой сошли. Нужно будет доплатить только стоимость так называемой плацкарты и сбор за переоформление билета.

Что делать, если проспали свою остановку?

Если вы проспали свой пункт назначения, то можете бесплатно прокатиться чуть дальше. Сообщите проводнику о том, что пропустили свою остановку, и попросите дать вам возможность доехать до следующей. Платить за этот отрезок пути уже не придется.

Нередко пассажиры сталкиваются с резким отказом предоставить им то, на что они имеют законное право. В этом случае важно не растеряться и напомнить о том, что ваши требования прописаны в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».