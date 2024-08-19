Какие болезни могут привести к лишнему весу, рассказал заслуженный врач РФ

Лишний вес не всегда является следствием переедания или нездорового образа жизни. Иногда причиной могут быть серьезные заболевания, которые требуют медицинского вмешательства. О том, какие болезни могут провоцировать набор веса, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По мнению специалиста, факторами, приводящими к полноте, могут быть возрастные изменения, снижение физической активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.

«Одной из причин могут быть эндокринные заболевания, такие как гипотиреоз — недостаточная функция щитовидной железы. Также это могут быть гормональные изменения у женщин в период менопаузы», — объяснил Осипов.

Он отметил, что онкологические заболевания могут привести к набору веса из-за развития опухолей, которые производят избыток гормонов. Это характерно, например, для рака яичников и надпочечников.

Кроме того, некоторые лекарственные препараты, такие как антидепрессанты, могут способствовать увеличению веса. Также дисбактериоз — нарушение бактериального баланса в толстой кишке — может негативно влиять на фигуру, добавил врач.