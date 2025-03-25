Как защитить подростков от онлайн-вербовки

Запугивание, втирание в доверие, обещания легких денег или захватывающих приключений — преступники используют разные методы, чтобы склонить подростков к поджогам и другим преступлениям. Об этом пишет портал «Объясняем.рф».

С 2022 года в России участились случаи поджогов объектов энергетики, связи, транспортных узлов и другой стратегически важной инфраструктуры. Значительную часть этих преступлений совершают подростки. Следствие и суд нередко квалифицируют такие действия как диверсию или терроризм. Преступники манипулируют несовершеннолетними, пользуясь их доверием, отсутствием опыта и временем, которое они проводят в интернете без должных мер безопасности.

Вместе с Альянсом по защите детей в цифровой среде разберем, почему подростки становятся жертвами интернет-вербовки, какие наказания грозят за поджоги и как родители могут защитить своих детей.

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Почему преступники выбирают подростков

Подростки — одна из самых уязвимых групп пользователей соцсетей. Хотя они быстро осваивают цифровые технологии, это не гарантирует, что они умеют распознавать манипуляции и защищать себя в сети. Многие из них становятся жертвами вербовщиков, не осознавая возможных последствий.

Преступники выходят на связь с детьми через социальные сети и мессенджеры.

«Особенно опасны анонимные мессенджеры и каналы, такие как Telegram, Discord. Там подростки могут общаться с вербовщиками, даже не подозревая, что их обманывают», — отмечают в Альянсе по защите детей в цифровой среде.

Критическое мышление у детей только формируется, поэтому предложения интернет-знакомых кажутся увлекательными играми или приключениями. Не осознавая последствий, подростки легко попадают под влияние манипуляторов.

Как происходит вербовка

Преступники начинают с создания иллюзии дружбы. Они могут:

предлагать помощь в учебе,

обещать финансовую поддержку,

заинтересовывать «входом во взрослую жизнь»,

знакомить с людьми с похожими интересами.

Но со временем «безобидные» разговоры превращаются в просьбы о выполнении незаконных действий.

Одно из самых распространенных преступлений с участием подростков — поджог инфраструктурных объектов. Вербовщики дают четкие инструкции:

найти сообщников,

распределить роли,

выбрать объект для поджога,

продумать план проникновения.

Жертва самостоятельно покупает в магазине необходимые компоненты для горючей смеси, а само преступление занимает считаные минуты.

Чтобы убедить подростка выполнить задание, преступники используют психологические приемы:

✅ Обещания «легких» денег — за поджог базовой станции связи или релейного шкафа на железной дороге подросткам предлагают до 30 тыс. рублей.

✅ Имитация игры или квеста — задание преподносится как увлекательное приключение.

✅ Популярность в соцсетях — видео с выполнением «миссии» якобы принесет славу.

✅ Шантаж — преступники могут взломать аккаунт, выманить личные фотографии и угрожать их публикацией.

✅ Обман с донатами — подростка уговаривают отправить небольшую сумму денег, а затем запугивают, что он «финансировал терроризм», и теперь его родители могут попасть под уголовное дело.

Все эти методы работают на запугивание и манипуляцию, оставляя подростку минимум пространства для отказа.

Какая ответственность грозит за поджоги

Подобные преступления строго наказываются по российскому законодательству.

🔴 Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ)

Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, виновный может получить до 5 лет лишения свободы.

🔴 Диверсия (ст. 281 УК РФ)

Поджог стратегически важных объектов (предприятий, транспортной инфраструктуры, объектов связи) расценивается как подрыв экономической безопасности страны. Наказание — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Если преступление совершено группой лиц, срок увеличивается до 12–20 лет.

🔴 Содействие диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ)

Сюда входят:

вербовка,

привлечение к преступлению,

финансирование преступной деятельности.

Наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.

🔴 Террористический акт (ст. 205 УК РФ)

Если поджог угрожает жизни людей, он может быть квалифицирован как теракт. Срок наказания — от 10 до 20 лет.

Важно понимать, что даже если подросток не знал о реальной цели задания, он все равно понесет ответственность.

Как родители могут защитить ребенка от вербовки

✅ Установите доверительные отношения

По данным Альянса, 96% подростков сталкиваются с цифровыми угрозами, но каждый пятый не обращается за поддержкой к родителям. Важно, чтобы ребенок мог рассказать о своих тревогах и сомнениях.

✅ Объясните, что предложение «легких денег» — это ловушка

Настройте ребенка на критическое восприятие сомнительных предложений в интернете. Используйте реальные истории сверстников, чтобы показать последствия.

✅ Поговорите о безопасности в интернете

Научите ребенка:

не передавать личные данные незнакомцам,

не участвовать в подозрительных схемах,

не поддаваться шантажу и угрозам.

✅ Следите за контактами в соцсетях

Программы «родительского контроля» помогут отслеживать активность младших детей, но для подростков важнее доверие и открытый диалог.

✅ Сообщайте о вербовке в правоохранительные органы

Если ваш ребенок столкнулся с подозрительным предложением, просто заблокировать контакт недостаточно. Сообщите об этом в полицию, чтобы преступники не смогли втянуть в преступление других детей.

Где найти информацию о цифровой безопасности?

Альянс по защите детей в цифровой среде собрал подборку материалов по интернет-безопасности. Она поможет родителям и детям разобраться в современных угрозах и узнать, как защититься от них.

Инициаторами создания Альянса стали крупнейшие технологические компании России: «Билайн», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Задача Альянса — сделать интернет безопасным пространством для детей, где они смогут учиться, творить и общаться без риска стать жертвой преступников.