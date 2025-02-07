Как в шахте глубиной 300 м: синоптик Тишковец рассказал, как будет ощущаться рекордно высокое атмосферное давление

В связи с усилением сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию в пятницу, 7 февраля, в Москве и соседних регионах ожидается рекордно высокое давление. Синоптик Евгений Тишковец в своём telegram-канале рассказал, как оно будет ощущаться и какие рекорды будут побиты.
Рекорд атмосферного давления, по словам эксперта, будет установлен в период с утра и до 22 часов. Барометры будут показывать 774 мм рт. ст. или 1032 гПа. Кстати, прежний рекорд для 7 февраля 1031,6 гПа был установлен в 2012 г.
В период повышения атмосферного давления синоптик советует людям с метеозависимостью быть внимательными к самочувствию.