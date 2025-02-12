Как уберечь ребёнка от ротавирусной инфекции, рассказала доктор Маревичева

С приходом холодного сезона растет число случаев ротавирусной инфекции, которой чаще всего болеют дети до пяти лет. О симптомах, осложнениях и мерах профилактики рассказт заместитель главного врача по медицинской части областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой, главный внештатный специалист Минздрава Рязанской области по инфекционным болезням у детей Наталья Маревичева.
«Заболевание сопровождается рвотой, высокой температурой, диареей. В тяжелых случаях развивается обезвоживание, требующее госпитализации, вплоть до реанимации. Кроме того, возможны осложнения, в том числе острое повреждение почек», — предупреждает специалист.
Вирус передается контактно-бытовым путем: через грязные руки, игрушки, некипяченую воду, а также при контакте с носителем инфекции.
Как защитить ребенка
Соблюдение простых правил поможет избежать заражения:
регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и туалета;
не пить сырую воду — фильтры не обеспечивают защиту от вирусов;
не допускать контакта заболевшего ребенка с другими детьми.
Когда обращаться к врачу
Если заболел ребенок до двух лет, необходимо срочно вызвать врача — обезвоживание в этом возрасте развивается стремительно и может привести к серьезным последствиям.
У детей постарше тревожными признаками являются вялость, сонливость, отказ от еды и питья. В таких случаях медлить с обращением за медицинской помощью нельзя.