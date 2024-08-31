«Комсомольская правда» опубликовала статью своего военкора Александра Коца, рассказавшего, как российские штурмовики освобождают села в Курской области.

В Суджанском районе бойцы добровольческого корпуса Минобороны России попали под вражеский огонь во время операции в лесном массиве около села Нечаево. Для молодого бойца с позывным «Стефан» это был первый опыт в таком бою. Он — уроженец Новоазовска, ранее служил в гаубично-самоходном артиллерийском дивизионе ДНР. После полугодового контракта вернулся к семье в Ростов, но вскоре решил вернуться на фронт, подписав новый контракт в Горловке.

«Стефан» рассказывает: «Мы заходили на Нечаево первыми, нас было пятеро. Взаимодействовали с добровольцами-осетинами и полком 1427 Минобороны. На подходе к деревне нас ждала засада — в одном из неприметных домиков засел вражеский пулемет. Мы не услышали выстрела, но первый из нас уже был ранен. Потом ранили нашего командира и ещё одного бойца. Мы начали вытаскивать раненых под обстрелом, прикрываясь огнём. Один из них был ранен в ногу, тащили его по земле под градом пуль. Когда вытащили всех, перегруппировались, снова атаковали и отбили деревню. Теперь Нечаево за нами».

На вопрос о страхе во время боя «Стефан» признался: «Честно говоря, сначала хотелось бросить автомат и убежать. Но когда командир скомандовал — начал стрелять и отпустило. Мы просто делали свою работу. А когда наши ребята были ранены, я без колебаний начал их вытаскивать вместе с пулеметчиком. Мы оказывали первую помощь, пока их не эвакуировали. После боя думаешь обо всем, а в бою просто делаешь своё дело, идёшь за командиром».

Командир штурмовой группы «Пика» из отряда «Арбат» тоже поделился своими впечатлениями: «Когда мы вошли сюда, Нечаево и Нижняя Паровая были заняты противником. Моя группа освобождала эти поселки, проводила зачистку. Противник успел окопаться, вырыл небольшие блиндажи, чтобы укрыться от нашей артиллерии. Но мы всё равно выбили их».

Он добавил: «Противник пытался эвакуировать своих погибших ночью, но наши силы заметили их и подбили БМП. Мы воюем за свою землю и будем выгонять их».

Операция в Нечаевке — не единственный эпизод боёв в Суджанском районе. Укрепления противника подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. В небе постоянно барражируют дроны-разведчики с обеих сторон, а минометный огонь по позициям наших сил не утихает. За несколько недель здесь появились разрушенные дома, многие из которых не имели никакого военного значения. По словам бойцов, мирное население практически покинуло регион, но есть и те, кто отказался покидать свои дома.

Командир отряда «Шир» с позывным «Гасан» рассказал: «Мы пытались уговорить местных жителей эвакуироваться, но они не хотят покидать свои дома. Мы поддерживаем их, чем можем — делимся продуктами, водой, пытаемся убедить уехать. Украина бьет по жилым домам, в которых нет ни военных, ни техники».

Настроение бойцов оптимистичное, они верят в победу и готовы продолжать борьбу до конца.