Как Рязань отпразднует День России. Обнародована программа мероприятий

О том, как в Рязани отпразднуют День России журналистам в рамках пресс-конференции, которая состоялась 8 июня, рассказали заместитель главы администрации Надежда Штевнина, начальник управления культуры Ольга Голева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов.

На площадках парков, скверов и музеев пройдут развлекательные и познавательные мероприятия.

В 10.50 на площади перед Муниципальным культурным центром начнется флешмоб с исполнением песни о России и продолжится мотопробегом с участием рязанской региональной общественной организации «Мотоклуб «Ночные волки».

По прибытии байкеров к Центральному парку культуры и отдыха со стороны ул. Пушкина состоится разворот 26-метрового триколора и его торжественное перемещение к Зеленому театру, где в 11.30 пройдет гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России!».

В 11.00 в Лесопарк приглашают жителей и гостей города на турнир по баскетболу «Вперед, Россия!». В спортивном состязании встретятся 12 команд, мужских и женских, из различных городов нашей страны.

В 12.00 на сцене Зеленого театра ЦПКиО пройдет концерт «Танцуй, Россия!», участниками которого станут лауреаты и обладатели гран-при Всероссийского фестиваля детского танца «Черный котенок».

Также для жителей города будут организованы праздничные программы. В 14.00 в сквере А.В. Александрова концерт солистов ансамбля «Русский КВАС». В 16.00 в парке им. Ю.А. Гагарина концерт Народного любительского художественного коллектива Рязанской области мужского камерного хора «Любомир». В 16.00 в Зеленом театре ЦПКиО состоится четвертый городской молодежный фестиваль патриотической песни «Россия молодая». Специальным гостем станет кавер-группа «Black Jack», которая выступит в 18.00.

Завершит праздничную программу в ЦПКиО в 20.00 показ фильма под открытым небом «Время первых».

С 12.00 до 15.00 в Кремлевском сквере состоится фестиваль «Нарядная губерния. Рязань». Зрителям представят программу с участием фольклорных и этнографических коллективов, традиционными нарядами, также покажут фотовыставки и проведут мастер-классы.

В 15.00 в «Есенин-центре» на улице Салтыкова-Щедрина пройдет «Вечер в городской усадьбе». На площадке также организуют выставку «Рязанский наличник» с экскурсионным обзором. Завершится вечер показом спектакля «Есенин – любовь» от театра «Переход».

10 июня управление по физической культуре и массовому спорту приглашает всех желающих на спортивный праздник, который пройдет на Лыбедском бульваре. Рязанцев ждут два масштабных физкультурно-оздоровительных мероприятия: легкоатлетический забег и турнир по уличному баскетболу 3х3, которые стартуют в 16.30.