Как провести время на самоизоляции: 5 увлекательных способов

Вам до сих пор кажется, что самоизоляция — скучное заточение в четырех стенах без возможности хоть на какие-то развлечения? Если правильно организовать освободившееся время, то вы не только получите массу положительных эмоций, но и с пользой проведете вынужденные каникулы. Для начала нужно познакомиться с Vista Create (Ex Crello), и тогда скучать точно не придется.

5 способов провести нескучную самоизоляцию

Для многих карантин кажется пыткой, особенно для тех, кто привык минимум времени проводить дома. Оказывается, что для подобных длительных каникул под рукой нет ничего, что могло бы развеселить. В таких ситуациях нужно лишь взять на вооружение 5 идей.

Попробуйте себя в творчестве

Научитесь вязать или шить — сможете создать за каникулы вещи, предметы интерьера. В интернете доступно много бесплатных мастер-классов. Актуальными сейчас стали картины по номерам для тех, кто не умеет рисовать с 0, но очень любит это дело.

2. Посмотрите фильмы и сериалы из листа ожидания

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В Vista Create можно сделать чек-лист новинок из киноиндустрии. Если вы давно не смотрели сериалы или фильмы, то вам точно будет чем заняться — за этот год вышло много кинокартин, особенно от Netflix.

3. Почитайте книги из листа ожидания

Даже если у вас нет никакого списка, начните читать любую художественную или профессиональную литературу. Чтобы точно ничего не упустить и отобрать лучшее, создайте список к прочтению в Vista Create.

4. Займитесь спортом

Если состояние здоровья позволяет, то смело добавляйте в повседневную рутину хотя бы минимальную двигательную активность. Полезным будет создать план тренировок и обязательно следовать ему.

5. Сделайте то, на что никогда не хватало времени

Наверняка у вас накопилось много дел, до которых никогда не доходили руки. Теперь самое время закрыть эти задачи. Например, убрать на балконе, разобрать шкафы или почистить галерею в телефоне.

Используйте самоизоляцию как возможность узнать или сделать что-то новое, а также закрыть старое.