5 ноября американские избиратели определят 60-го президента США, за ходом выборов будут пристально следить по всему миру, в том числе и в России. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Политологи оценивают шансы каждого из них на победу как равные. Эксперты в области экономики поделились с «Комсомольской правдой» прогнозами, как это событие может повлиять на российскую экономику.

Экономические и внешнеторговые связи

Экономист Михаил Беляев утверждает, что значительных перемен в российско-американских экономических и торговых отношениях не ожидается: все ограничения, которые могли бы повлиять на эти связи, уже были введены. По словам эксперта, недавно США временно ослабили некоторые ограничения в энергетическом секторе, чтобы обеспечить поставки в Европу. Если Трамп придёт к власти, его прагматичный подход может способствовать поиску выгодных для обеих сторон решений. В случае победы Харрис вероятность налаживания сотрудничества с Россией ниже, так как она занимает твёрдую антироссийскую позицию.

Валютный курс и санкции

Финансовый аналитик Евгений Коган замечает, что вероятность победы Трампа заставляет инвесторов нервничать: его протекционистская политика и возможные новые пошлины могут привести к торговым и валютным напряжениям. В то же время эксперты сходятся во мнении, что победа ни одного из кандидатов серьёзно не повлияет на курс рубля, так как текущие колебания обусловлены не американскими выборами, а внутренними экономическими процессами в России.

Что касается санкций, Михаил Беляев полагает, что США исчерпали возможности для их ужесточения. Трамп, вероятно, будет смягчать политику в отношении России, пытаясь наладить партнёрство против Китая. Однако эксперты считают, что резких перемен ждать не стоит.

Нефтяной рынок

Цена на нефть уже снизилась до $69–74 за баррель на фоне опасений победы Трампа. Аналитики указывают, что фундаментальные экономические факторы остаются главными определяющими для рынка углеводородов. Эксперт Игорь Юшков объясняет, что добыча нефти в США в значительной мере зависит от мировых цен, так как производство сланцевой нефти имеет высокую себестоимость. Если цены упадут ниже $50–60 за баррель, США будут вынуждены сокращать добычу, что приведёт к новому росту цен.

Торговля США и России

По мнению экспертов, значительных перемен в товарообороте между Россией и США не предвидится. Основные товары, поставляемые из России в США — нефть и ядерное топливо — продолжают поступать, несмотря на санкции. Трамп, с его протекционистскими взглядами, вряд ли откроет американский рынок для российских товаров, а Харрис, скорее всего, оставит торговые барьеры на текущем уровне.

Влияние итогов выборов в США на российскую экономику ожидается минимальным: факторы внешней торговли и валютных колебаний останутся под воздействием внутренних условий и мировых тенденций.