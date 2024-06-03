Ощущение «бабочек в животе», «ощущение полета» и «желание не расставаться с человеком» часто воспринимаются как признаки истинной любви. Но важно различать влюбленность и настоящую любовь, чтобы понять, действительно ли вы хотите связать свою жизнь с этим человеком.

Психолог, сексолог и семейный психотерапевт Наталья Романовская, эксперт шоу «Клиника счастья. Реалити» на онлайн-кинотеатре KION, рассказала Wday.ru о том, как понять, что перед вами тот самый человек.

Что значит «встретить своего человека»

Идея о том, что можно встретить своего человека и быть с ним всю жизнь, немного наивна. Проблемы в браке решаются через уважительный и внимательный диалог. Стереотипные выражения, такие как «не сошлись характерами», часто описывают проблемы в коммуникации. Важно сначала понять свои собственные желания и потребности, а затем строить диалог в паре.

В психологии существует понятие «проекция», когда человек смотрит на мир через чужую оптику. Это те самые «розовые очки», которые могут привести к ошибочным ожиданиям от партнера.

Как не перепутать гормональную бурю с настоящими чувствами

Гормональная буря и настоящие чувства могут сочетаться. Биохимия мозга создает иллюзию, что перед нами тот самый человек. Этот период можно назвать «пьедестализацией» другого: кажется, что он лучший человек на Земле. Но это иллюзия, вызванная гормональным взрывом, который длится недолго.

Всемирная организация здравоохранения определяет период влюбленности как измененное состояние сознания, когда критика снижена, а достоинства преувеличены. Когда приходит трезвость, следует обсудить важные темы: общие ценности, деньги, религию, бытовые обязанности.

Создано ИИ

Как поверить себе, если семья или друзья сомневаются

Поверить себе и своим осознанным чувствам — это зрелая позиция. Обсуждение выбора с друзьями и родными может указывать на зависимость от их мнения. Взрослые отношения предполагают хорошее понимание своих границ и способность быть в конфликте с близкими, не разрывая с ними контакт.

Что делать, если партнер просит подождать

Если партнер не делает ответных шагов, баланс в отношениях нарушен. Важно иметь смелость и ответственность принять это, не надеясь, что можно изменить чувства другого человека манипуляциями или силой своих чувств.

Как поступить, если вас торопят

Если партнер спешит с совместной жизнью, стоит задуматься, в какие отношения вас пытаются вовлечь. Поторопливание — это манипуляция. Лучше сначала всесторонне узнать человека, прежде чем принимать серьезные решения.

Создано ИИ

Как пережить первый кризис

Кризисы — нормальная часть отношений. Открытый диалог с партнером помогает безопасно делиться переживаниями и преодолевать трудности. Один из способов — задать себе вопрос: «За что я люблю своего партнера?» Это помогает разобраться в истинных чувствах и преодолеть кризис.

Подходя к отношениям осознанно и с готовностью к диалогу, можно понять, действительно ли перед вами тот самый человек, с которым вы готовы провести всю жизнь.