Как подобрать кадры для малого бизнеса: как создать сплочённую команду и где искать сотрудников

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29 июля с 10:00 по 12:00 (по мск) на платформе Synergy.Online состоится вебинар Минэкономразвития РФ на тему «Кадры для малого бизнеса: психология общения в коллективе, как налаживать контакт с сотрудниками и где искать работников». Приглашаем предпринимателей присоединиться к онлайн-мероприятию.

Для успешного функционирования компании и преодоления кризисов необходим сплочённый коллектив. Там, где члены команды взаимодополняемы и эффективны, гораздо проще добиться выполнения поставленных задач. Люди в дружном коллективе меньше подвержены стрессам и лучше справляются с усталостью. Как заслужить доверие и поддержку сотрудников, где найти источники личностного роста коллектива, почему стандартные методы отбора персонала малоэффективны? Об этом и не только расскажут на вебинаре.

Темы:

• Команда как бизнес-система;

• Сотрудники для малого бизнеса.

Спикеры:

Виктория Петрова ,основатель группы компаний «ЛюдиPeople»;

,основатель группы компаний «ЛюдиPeople»; Светлана Рудой, социальный психолог, представитель Европейского психологического общества EUROPSY и Российского Психологического общества (МГУ).

Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке (регистрация и авторизация не требуются).

Подробная программа здесь.