Как подобрать кадры для малого бизнеса: как создать сплочённую команду и где искать сотрудников

29 июля с 10:00 по 12:00 (по мск) на платформе Synergy.Online состоится вебинар Минэкономразвития РФ на тему «Кадры для малого бизнеса: психология общения в коллективе, как налаживать контакт с сотрудниками и где искать работников». Приглашаем предпринимателей присоединиться к онлайн-мероприятию.
Для успешного функционирования компании и преодоления кризисов необходим сплочённый коллектив. Там, где члены команды взаимодополняемы и эффективны, гораздо проще добиться выполнения поставленных задач. Люди в дружном коллективе меньше подвержены стрессам и лучше справляются с усталостью. Как заслужить доверие и поддержку сотрудников, где найти источники личностного роста коллектива, почему стандартные методы отбора персонала малоэффективны? Об этом и не только расскажут на вебинаре.
Темы:
• Команда как бизнес-система;
• Сотрудники для малого бизнеса.
Спикеры:
- Виктория Петрова,основатель группы компаний «ЛюдиPeople»;
- Светлана Рудой, социальный психолог, представитель Европейского психологического общества EUROPSY и Российского Психологического общества (МГУ).
Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке (регистрация и авторизация не требуются).
Подробная программа здесь.