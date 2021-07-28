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Как подобрать кадры для малого бизнеса: как создать сплочённую команду и где искать сотрудников

Елена Лобанова
Как подобрать кадры для малого бизнеса: как создать сплочённую команду и где искать сотрудников
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29 июля с 10:00 по 12:00 (по мск) на платформе Synergy.Online состоится вебинар Минэкономразвития РФ на тему «Кадры для малого бизнеса: психология общения в коллективе, как налаживать контакт с сотрудниками и где искать работников». Приглашаем предпринимателей присоединиться к онлайн-мероприятию.

Для успешного функционирования компании и преодоления кризисов необходим сплочённый коллектив. Там, где члены команды взаимодополняемы и эффективны, гораздо проще добиться выполнения поставленных задач. Люди в дружном коллективе меньше подвержены стрессам и лучше справляются с усталостью. Как заслужить доверие и поддержку сотрудников, где найти источники личностного роста коллектива, почему стандартные методы отбора персонала малоэффективны? Об этом и не только расскажут на вебинаре.

Темы:

•  Команда как бизнес-система;

•  Сотрудники для малого бизнеса.

Спикеры:

  • Виктория Петрова,основатель группы компаний «ЛюдиPeople»;
  • Светлана Рудой, социальный психолог, представитель Европейского психологического общества EUROPSY и Российского Психологического общества (МГУ).

Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна по ссылке (регистрация и авторизация не требуются).

Подробная программа здесь.

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