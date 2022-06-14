Как отдохнуть в лесу, не нарушая закон?

Сезон отпусков уже стартовал, а, значит, многие из нас стремятся отдохнуть на природе, ярко и интересно провести время у водоема, среди деревьев, под пение птиц. Но для того, чтобы этот досуг был максимально комфортным необходимо соблюдать несколько важных правил. О том, как правильно вести себя в лесу, и чем грозит игнорирование установленных норм, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Заповедные нормы

Штраф за стоянку в водоохранной зоне— один из самых частых и неожиданных. Водный кодекс прямо запрещает «движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных), , в границах водоохранных зон.

Наказать за нарушение, а это от 4,5 тысяч рублей для физических лиц, от 200 тысяч рублей— для юридических могут как водные, так и дорожные спецслужбы, а когда речка течет через лес— ещё и лесничие (зафиксировав и вызвав полицию).

Вообще, далеко не в каждый лес можно войти: заповедники требуют для посещения письменный пропуск, а сама прогулка должна проходить в присутствии гида-сотрудника.

Иногда человек может не догадываться, что попал в особо охраняемую зону, поскольку в них не обязательны знаки и заборы. И это никак не отразится на довольно суровом наказании.

Ходить в заповедниках можно только по экологическим тропам, без животных, горючих материалов и снаряжения, хоть как-то приспособленного для рыбалки, охоты или сбора грибов-ягод.

Штраф могут выписать даже за сломанную ветку, не говоря о других нарушениях. Ходить в туалет и оставлять какой-либо мусор после себя тоже строго запрещено: для отдыха, разведения огня и личных нужд на тропах созданы стоянки.

Впрочем, для них тоже имеется множество ограничений: например, можно использовать только валежник, костры разводить только на месте старых, и снова — никакого мусора после себя, урн там нет.

В национальных парках чуть проще: посещать их можно без спецразрешений. Но точно так же, как в заповеднике, мусор после себя придется убрать, а костер разводить по правилам.

«Зажечь» не получится

К слову, прогулка в ближайшем лесу тоже может обернуться денежными потерями: во время установления особого противопожарного режима, посещать леса можно только по работе. Частным лицам придется ограничить себя парковыми зонами.

Кроме разведения костров карается и сожжение любого мусора, в том числе природного происхождения, в лесных и парковых массивах, заказниках, заповедниках. Даже если это сделать на специально отведённом для костров месте, такое нарушение обойдётся в 3 тысячи рублей штрафа.

Поскольку пляж, также как парк, заказник, ,нацпарк или заповедник считается общественным местом, курение и употребление алкоголя здесь недопустимо и назказывается штрафом от 1000 рублей. Такая же санкция предусмотрена и для тех кто закурил в лесах, где объявлен противопожарный режим

«Правила пожарной безопасности в лесах» прямо запрещают «бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стекло (стеклянные бутылки, банки и другие емкости).

Заметим, что костры в лесу разрешены только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной доминерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5метра, причем после завершения сжигания порубочных остатков костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

Для мангалов так же должна быть оборудованная площадка. В том случае, если таковой нет— разводить костер или устанавливать устройство для барбекю официально запрещается Правилами противопожарной безопасности. Штрафы за такую самодеятельность варьируются от 1000 до 5 тысяч рублей.

Грибникам на заметку

Нельзя собирать грибы, ягоды, орехи, семена, цветы и лекарственные растения в заповедниках, и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Причем зачастую даже местные жители не в курсе, что лес рядом с домом вдруг обрел такой статус. ООПТ могут иметь не только федеральный статус, но и региональный или местный.

За такое собирательство вас могут оштрафовать на тысячу рублей.

Если вы незаконно рубили лес штраф может составить от 3000 рублей. Если ущерб составил 50 000 рублей и больше, то есть сгорело несколько гектаров накажут серьезнее – полмиллиона штрафа и даже тюремное заключение от 2 до 7 лет.

Укрощение огня

Но вернемся к главному лесному бедствию — возгораниям деревьев и травы.

Для избежания пожаров эксперты МЧС советуют ни в коем случае не оставлять огонь (или мангал) без присмотра и не поручать присмотр за ним детям, не бросать на траву (и не выкидывать из окон машины) тлеющие окурки и зажженные спички. В сухую, жаркую и ветреную погоду нельзя пользоваться жидкостью для розжига: огонь вспыхнет, а ветер унесет искры на соседние кусты, траву или деревья.

Фейерверки и салюты в лесу и лесопарках — очень плохая идея. Шум напугает лесных обитателей, а искры запросто приведут к пожару.

Если вы обнаружили пожар в лесу или в поле, звоните: 112 или 8 (800) 100-94-00 (звонок бесплатный, диспетчерская служба работает круглосуточно).

Назовите ближайший населенный пункт, а также все, что поможет лесопожарным службам отыскать место возгорания.





