Как минимум три человека погибли при крушении военного самолёта в Ейске

Как минимум трое погибли при крушении военного самолёта Су-34 в Ейске 17 октября. Об этом пишет Baza.

Военно-тренировочный борт упал в жилом секторе города.

Ранее Минобороны РФ назвало причину падения военного самолёта на жилые дома в Ейске вечером 17 октября.

В ведомстве отметили, что крушение борта произошло при наборе высоты. Упавший самолёт – учебно-тренировочный. Взлёт он совершал с военного аэродрома ЮВО.

Причина падения – возгорание одного из двигателей. Лётчики успели катапультироваться.

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