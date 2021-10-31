Как минимизировать риск взрыва газа в многоквартирном доме?

Сообщения про взрывы газа в жилых домах регулярно попадают в топ самых резонансных новостей. Рассказываем, что надо делать, чтобы не стать героем этих сюжетов.

Из искры возгорится…

У таких ЧП может быть несколько причин. Среди них — неправильное хранение баллонов с пропаном.

Старые емкости нередко находятся в неприспособленных для этого местах: в кладовках, на антресолях, кухонных нишах под окном или на лоджиях. Для взрыва скопившегося горючего бывает достаточно ничтожной утечки или одной небольшой искры.

Взрыв могут спровоцировать падение баллонов или их нагрев расположенными рядом отопительными приборами.

Роковые утечки газа могут произойти из-за ошибок монтажа: износа шлангов, недостаточной герметичности соединений, неправильного подключения плит. Еще один провоцирующий фактор — несанкционированные изменения проекта, исключающие эффективную вентиляцию, и, конечно, самостоятельные подключения дополнительного оборудования.

Авария может произойти из-за невнимательности пользователей, допустивших заливание форсунок плиты жидкостью. Попав на сопло, вода гасит огонь, но не перекрывает выход газа. Скопление взрывчатого вещества при отсутствии проветривания быстро достигает опасных значений.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов безответственность владельцев старых баллонов. Решив дать емкости новую жизнь, «находчивые» жильцы распиливают, разрезают, пытаясь различными способами вскрыть резервуар, чтобы приспособить для разных нужд.

Даже кажущийся абсолютно пустым баллон всегда содержит остаточный газ. Поэтому каждое действие, направленное на самостоятельное вскрытие — шаг к катастрофе.

Антиаварийный ликбез

Во избежание аварии специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Эксплуатируемое газовое оборудование должно подключаться и монтироваться профессионалами с специальным допуском. Именно поэтому нужно покупать качественные шланги и вентили. Газовые баллоны должны быть квалифицированно установлены. Естественно необходимо соблюдать правила их ранения

Все изменения, связанные с эксплуатацией оборудования (плиты, баллона или отопительного котла) необходимо согласовать с газовыми службами.

Систему вентиляции необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Приготовление еды на газовой плите должно осуществляться при постоянном присутствии взрослых дееспособных людей. Кроме того, важно прислушиваться к запахам и следить за герметичностью вентилей, кранов, фланцевых соединений.

Нельзя забывать и о том, что природный газ невидим и ничем не пахнет, поэтому его утечку трудно заметить. В местах добычи и переработки газа для контроля утечек используют газоанализаторы. Но снабдить ими всех пользователей во всех квартирах накладно и технически сложно.

Именно поэтому в природный газ вводят этилмеркаптан — соединение этанола и сероводорода, имеющее характерный запах. И при появлении в помещении этого запаха нужно перекрыть вентиль на трубе, распахнуть кухонное окно и входную дверь, то есть создать сквозняк. Только не стесняйтесь выглядеть нелепо — срочно звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного и предупредите об утечке соседей.

Звонить спасателям лучше, уже выйдя на улицу. До приезда специалистов желательно следить за входом в дом, чтобы никто не мог проникнуть в загазованные квартиры.

Утечку определит автоматика

— Датчик утечки газа может установить любой собственник, — рассказывает бывший работник аварийной службы Павел Шорин. — Это одна из основных опций системы «умный дом». При возникновении опасности (превышении допустимой концентрации газа в воздухе), датчик подаст сигнал, а система отключит подачу газа и сообщит о происшествии в газовую службу и хозяевам квартиры. Если вы заметили что-то подозрительное: пламя коптит, вместо синего стало желтым, шипит или просвистывает (будто стреляет) — необходимо выключить горелку.

Напомним, что исправность газовой плиты и внутриквартирного газового оборудования — сфера ответственности собственников квартир. Делать профосмотр необходимо не реже, чем раз в три года.