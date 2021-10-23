Как и за сколько можно арендовать автомобиль в Рязани

Без личного автомобиля сейчас довольно трудно представить наш повседневный быт. Отсутствие машины существенно ограничивает свободу передвижения и тормозит осуществление заветных планов. Но даже при наличии собственного транспорта иногда возникают случаи, когда воспользоваться его преимуществами невозможно. Причем речь не идет о поломке или болезни водителя.

На пути к успешной сделке

Нередко в дальнем путешествии или командировке машина нужна позарез для достижения намеченных целей или выполнения определенных пунктов программы. И здесь на помощь приходят организации, занимающиеся каршерингом — прокатом автомобилей.

Эта услуга появилась ровно сто пять лет назад. Впервые авто было передано в аренду в США в 1916 году. Тогда Джо Саундерс, владелец автомастерской, сдал в прокат Форд Т, предварительно установив на него счётчик учета пробега.

Прокат в данном случае можно с полным правом назвать арендой, так как машина сдается человеку на четко определенный срок без водителя. Как правило, компании, занимающиеся этим видом бизнеса, сдают авто на период от суток до нескольких месяцев.

Обращаясь в такую фирму, клиент подписывает договор, вносит залог, ( в среднем он составляет 5-10 тысяч рублей), оплачивает услуги по аренде и в установленный день возвращает машину.

Казалось бы все просто, но к выбору центра автопроката нужно подходить тщательно,- убежден независимый автоэксперт и путешественник Михаил Зарипов. Следует внимательно изучить все, каршеринговые компании ,что работают в городе, куда вы планируете отправиться, проанализировать цены, условия сдачи и отзывы В фирму, чье предложение показалось оптимальным ,нужно позвонить заранее и обсудить все условия соглашения.

Когда стаж имеет значение

Обычно организации, которые занимаются автопрокатом, делят свои машины на классы от мини до премиум. Естественно, стоимость проката авто будет отличаться. В Рязани на сегодняшний день работает больше десятка каршеринговых компаний. Цены за аренду авто обычно колеблются от 1600 до 4000 рублей за день. Некоторые фирмы предоставляют скидки за прокат на длительный срок. Прокат лимузинов считается отдельным сегментом. Стоимость таких услуг начинается от 1500 руб за час и может доходить и до 4000 за этот же временной отрезок.

Для того, чтобы арендовать машину, как правило достаточно двух документов -паспорта и водительских прав. Чаще машины сдают в прокат тем, кто имеет не менее 2- 3 лет водительского стажа.

Оформление аренды занимает не так много времени. Как правило в распоряжении фирмы есть стандартный договор, изучение и подписание которого занимает не более получаса.

Конечно, чтобы избежать каких либо недоразумений и неприятностей, следует тщательно читать условия договора. В некоторых компаниях за дополнительные услуги, включенные в документ , может взиматься дополнительная плата. Особенно стоит присмотреться к пунктам ,касающимся ответственности за повреждение автомобиля ил его возврат в ненадежащем виде.

Поэтом перед тем, как сесть за руль лучше убедиться в отсутствии неисправностей. В случае наличия каких-то дефектов специалисты советуют зафиксировать этот пункт в договоре.

Качественное исполнение желаний

В идеале, перед началом поездки стоит изучить местность, по которой пойдет ваша поездка ,а если речь идет о другом государстве,то и действующие там правила дорожного движения.

При сдаче автомобиля в каршеринговую компанию , убедитесь, что сотрудники фирмы указали правильный срок его возвращения. Иначе возможны недоразумения.

Иногда аренда автомобиля может помочь в выборе будущего личного авто,- считает Михаил Зарипов. Если не уверены в выборе, возьмите желанную модель хотя бы на денек в прокат. Тест-драйв без сопровождения заинтересованного в продаже сотрудника салона, наверняка, выявит все достоинства и недостатки машины.

Практика показывает, что аренда автомобиля – довольно выгодный вариант для путешествий и командировок, ведь передвижение на такси или общественном транспорте далеко не всегда способствует качественному исполнению наших желаний.