Воскресенье, 25 июня, 2023
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Как безопасно пользоваться общественным Wi-Fi?

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Мы привыкли к тому, что открытые сети Wi-Fi есть во многих общественных местах: в метро, торговых центрах, аэропортах, ресторанах и т.д. Конечно, это очень удобно, особенно там, где плохо ловит мобильный интернет или необходимо подключиться с ноутбука. Но пользоваться общественным интернетом не всегда безопасно, потому что многие публичные сети никак не защищены.

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин рассказал, что стоит сделать при подключении к общественному Wi-Fi, чтобы уберечь свои данные от мошенников.

Отключите функцию автоматического подключения к сети Wi-Fi. Есть риск, что устройство самостоятельно подключится к небезопасной сети, доступ к которой имеют мошенники. Тогда злоумышленики легко смогут похитить ваши личные данные. Подключайтесь только к Wi-Fi-точкам с авторизацией. Такие сети имеют механизмы шифрования WPA/WPA2 для защиты данных пользователей.

Не стоит заходить в интернет-банки, электронные кошельки или вносить платежную информацию с банковской карты на сайтах с подключенным общественным Wi-Fi. В первую очередь это касается открытых Wi-Fi-точек без пароля, так как мошенники смогут увидеть всю информацию в ваших приложениях. Используйте для таких операций только мобильный или домашний интернет.

Тоже самое касается логинов, паролей и номеров телефонов. Нежелательно входить в свои аккаунты в социальных сетях или электронную почту через чужую или общественную сеть.

Чтобы защитить свои личные данные на ноутбуке, отключите удаленную передачу файлов по локальной сети: зайдите в «Центр управления сетями и общим доступом», отключите «Сетевое обнаружение» и «Общий доступ к файлам и принтерам».

Эксперт рекомендует пользоваться только сайтами с цифровым сертификатом безопасности HTTPS. Это стандартный протокол для всех сайтов с безопасным соединением. У большинства сайтов и сервисов есть такой сертификат, например, у Telegram и портала Госуслуги.

Кстати, использовать в общественных местах функцию AirDrop для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple тоже не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то, что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы. Если вы всё-таки хотите передать файлы через AirDrop, то включите на устройстве параметр «Только для контактов».

Не лишним будет установить на устройство антивирус, считает эксперт. Большинство из них предупредят вас, если вы пытаетесь подключиться к небезопасным сетям.

Придерживайтесь этих простых рекомендаций, чтобы защитить свои устройства и личные данные от мошенников.

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