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Экология, природа, животные

Кабаны Окского заповедника сбрасывают зимний мех, птицы приспосабливают его для гнезд

Анастасия Мериакри

Кабаны Окского заповедника сбрасывают зимний мех. О процессе линьки рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

В начале лета кабан линяет. Зимний мех, состоящий из осевых волос и кудрявой теплой подпуши, опадает, и проступает голая кожа.

«Красоты линька никому не добавляет, но без нее никак. Прежде чем отрастить новый мех, надо избавиться от старого. Во-первых, летом в зимнем меху очень жарко. Во-вторых, шерсть за сезон истирается, теряет свои первоначальные свойства и требует замены», — отметила Надежда Панкова.

Линька у животных происходит постепенно, сначала на одних участках тела шерсть перестает держаться, потом на других. Кабан чешется о деревья, и шерсть стирается, отваливается, а птицы ее собирают и приспосабливают для гнезд. Пока кабаны выглядят не особо опрятно, но скоро их тела обрастут новой аккуратной шёрсткой.

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