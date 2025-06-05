Кабаны Окского заповедника сбрасывают зимний мех, птицы приспосабливают его для гнезд

Кабаны Окского заповедника сбрасывают зимний мех. О процессе линьки рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
В начале лета кабан линяет. Зимний мех, состоящий из осевых волос и кудрявой теплой подпуши, опадает, и проступает голая кожа.
Линька у животных происходит постепенно, сначала на одних участках тела шерсть перестает держаться, потом на других. Кабан чешется о деревья, и шерсть стирается, отваливается, а птицы ее собирают и приспосабливают для гнезд. Пока кабаны выглядят не особо опрятно, но скоро их тела обрастут новой аккуратной шёрсткой.
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