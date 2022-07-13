К новому учебному году в Шиловском районе капитально отремонтируют две школы. Работы ведутся в рамках реализации федеральной программы национального проекта «Образование». Ход работ 13 июля оценил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Речь идёт о школе №2 посёлка Шилово и о школе посёлка Лесной. Из федерального, регионального и муниципального бюджетов на ремонт первой выделено 86,2 млн руб., на ремонт второй – 65 млн руб. Глава региона осмотрел здание шиловской школы. Там меняют кровлю, фундамент, полы и потолки, обновляют входные группы и межэтажные пролёты, проводятся внутренние отделочные работы. Новый учебный год школа встретит с обновлённым фасадом. Как рассказала руководитель образовательного учреждения Светлана Федина, проект фасада разрабатывал Рязанский Политех. Учителям и родителям на выбор представили пять вариантов оформления, понравившийся сейчас воплощают в жизнь.

Кроме того, для школы закуплены новые учебники. В учебных кабинетах, в столовой и на кухне появится новое оборудование. Ход ремонта Павел Малков оценил положительно. Он отметил, что это пример комплексного подхода: уделяется внимание не только ремонту образовательного учреждения, но и благоустройству прилегающей территории, строительству спортивных объектов. Кстати, также в этом году рядом со школой появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Проект предусматривает строительство футбольного поля, беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок, хоккейной коробки, обустройство трибун. Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

В беседе с руководством школы Малков высказался о дальнейших перспективах реконструкции школ региона:

– К сожалению, у области не хватает средств на масштабную реконструкцию всех школ. Поэтому мы сейчас выбираем приоритеты и будем активнее взаимодействовать с федеральным центром, чтобы привлекать средства для решения этой задачи, – заявил он.

Зашла речь и о проблемных моментах в работе. Руководство шиловской школы заявило о необходимости обновления педагогических кадров.