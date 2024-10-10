К концу недели в Рязани сильно похолодает

Похолодание ожидается в Рязани и области к концу текущей недели. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного региональным Гидрометцентром.
Вот чего стоит ожидать:
Прогноз по Рязанской области и городу Рязани на 11 октября 2024 года:
- Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман местами по области.
- Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с.
- Температура воздуха:
- По области: ночью 2-7°С, днем 9-14°С.
- В Рязани: ночью 3-5°С, днем 10-12°С.
Прогноз на 12 октября 2024 года:
- Переменная облачность, без осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура:
- По области: ночью 1-6°С, днем 8-13°С.
- В Рязани: ночью 2-4°С, днем 10-12°С.
Прогноз на 13 октября 2024 года:
- Переменная облачность, без осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура:
- По области: ночью -2-3°С, днем 6-11°С.
- В Рязани: ночью 0-2°С, днем 7-9°С.