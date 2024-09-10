К концу 2024 года доля региональных дорог опорной сети в нормативном состоянии превысит 70 %

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в субъектах страны приводят в нормативное состояние региональную опорную сеть автомобильных дорог.

«Дороги, входящие в опорную сеть, имеют стратегическое значение для развития страны. Они формируют транспортный каркас, по которому движется большой поток машин, грузов и пассажиров. Крайне важно заниматься обновлением и развитием этих участков, при этом многое уже было сделано. Так, за восемь месяцев 2024 года доля автомобильных дорог регионального значения, включенных в опорную сеть и находящихся в нормативном состоянии, составила 69,6%. Завершены работы на 114 объектах общей протяженностью порядка 490 км», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, понятие «опорная сеть автомобильных дорог» впервые было закреплено в российском законодательстве в 2023 году. Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, — одна из ключевых задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2024 году в субъектах приводят в нормативное состояние свыше 3 тыс. км региональной опорной сети автомобильных дорог. К концу текущего года доля таких дорог в нормативе составит 70,6%», — отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

На сегодняшний день общая протяженность опорной сети составляет 140,5 тыс. км (с учетом дорог ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области). Из них 66,2 тыс. км — федерального значения и 74,3 тыс. км — регионального или межмуниципального значения.

«Состояние опорной сети автомобильных дорог зависит и от работ, проводимых на федеральных трассах. Так, в 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 385,3 км. Кроме того, в этом году будет выполнен капитальный ремонт, ремонт и содержание участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 3 761 км», — рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Сейчас дорожный сезон в самом разгаре, поэтому в субъектах—участниках нацпроекта ведутся активные работы по обновлению региональных дорог, входящих в опорную сеть.

В Рязанской области завершился ремонт участка трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов в Александро-Невском районе, которая связывает регион с Липецкой областью.

В рамках двухлетнего контракта в нормативное состояние привели участок от границы с Ряжским районом до пересечения с автодорогой Р-22 «Каспий». Общая протяженность объекта составляет более 16 км.

На объекте подрядчик заменил дорожное покрытие, отремонтировал водопропускные трубы под проезжей частью и съездами, укрепил обочины, заменил остановочные павильоны. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке ремонта заменили дорожные знаки и нанесли разметку.

«Дорожное покрытие отремонтировано хорошо. Проезд по трассе стал очень удобным и комфортным. Отмечу, что это очень важная дорога, которая связывает наш регион с Липецкой областью. Движение здесь всегда очень интенсивное. Приятно, что дорогу привели в надлежащее состояние», — прокомментировал депутат Рязанской областной Думы Николай Игнатов.

Также в этом году завершился капитальный ремонт участка трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Касимовском районе. Автодорога соединяет Клепиковский и Касимовский районы, а также связывает столицу России с Подмосковьем и Рязанской областью.

В нормативное состояние привели участок от поворота на деревню Княжи до пересечения улицы Первомайской и Егорьевского шоссе в поселке Гусь-Железный. Протяженность объекта составляет 4,2 км.Здесь подрядчик выполнил фрезерование изношенного покрытия, укрепил основание дороги методом холодной регенерации, уложил несколько слоев асфальтобетона, отремонтировал водопропускные трубы.

Для обеспечения безопасности специалисты расчистили полосу отвода, укрепили обочины, установили барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку. Кроме того, в рамках контракта в поселке Гусь-Железный построили тротуары.

Отметим, что в этом году по нацпроекту также завершится капитальный ремонт более 25 км региональных дорог в Милославском районе, входящих в опорную сеть дорог России.