К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам

В понедельник, 3 июля, в Рязани презентовали проект Педагогического сквера на улице Ленина. Подробности сообщил сайт мэрии.

Проект показали губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Ко Дню учителя в сквере у бывшего кинотеатра «Родина» установят скульптуру рязанского мастера Олега Седова. Скульптурная композиция состоит из двух частей — фигуры учителя и стопки книг, на которой сидит пеликан с птенцами. Макет памятника, представленный ранее, сейчас дорабатывается с учётом пожеланий общественности.

Благоустройство территории сквера с дополнительным озеленением, устройством освещения проведут к сентябрю 2024 года.

Фасад здания управления образования и молодежной политики администрации города отремонтируют, украсив зеркальными панелями с надписями.