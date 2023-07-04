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К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам

7info

В понедельник, 3 июля, в Рязани презентовали проект Педагогического сквера на улице Ленина. Подробности сообщил сайт мэрии.

Проект показали губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Ко Дню учителя в сквере у бывшего кинотеатра «Родина» установят скульптуру рязанского мастера Олега Седова. Скульптурная композиция состоит из двух частей — фигуры учителя и стопки книг, на которой сидит пеликан с птенцами. Макет памятника, представленный ранее, сейчас дорабатывается с учётом пожеланий общественности.

Благоустройство территории сквера с дополнительным озеленением, устройством освещения проведут к сентябрю 2024 года.

Фасад здания управления образования и молодежной политики администрации города отремонтируют, украсив зеркальными панелями с надписями.

К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам
К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам
К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам

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