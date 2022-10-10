Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

Юрист рассказала о льготах и кредитных каникулах для мобилизованных

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Любовь Боженко, глава направления юридической компании a.t.Legal, рассказала, как мобилизованные граждане будут платить по кредитам.

Согласно закону, мобилизованные могут вносить платежи по возможности, при этом пени за просрочку не начисляются. В случае смерти или тяжёлой инвалидности в ходе военных действий долг просто спишут. Об этом Любовь Боженко рассказала агентству «Прайм».

Закон о предоставлении кредитных каникул по кредитам и займам мобилизованным гражданам, участвующим в СВО, а также членам их семей подписал президент Владимир Путин. Закон распространяется на тех, кто служит по линии Минобороны, а также на сотрудников силовых ведомств — к примеру, росгвардейцев, если они участвуют в специальной операции.

Любовь Боженко: «Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключённому до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО начиная с 24 февраля 2022 года. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней»

Для получения кредитных каникул заёмщику нужно обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позже 31 декабря 2023 года. Если он находился в медучреждении с заболеванием или ранением, полученным в ходе СВО, льготный период продлевается. В случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Пени не начисляются, однако можно вносить посильные платежи. Юрист отметила, что в этом случае нужно заранее побеспокоиться о перечислении кредитных платежей из денежного довольствия военнослужащего.

Любовь Боженко: «Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счёте гражданина. Следует заранее дать распоряжение банку, в котором открыт такой счёт, о безакцептном списании долга по кредиту»

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