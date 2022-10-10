Юрист рассказала о льготах и кредитных каникулах для мобилизованных

Любовь Боженко, глава направления юридической компании a.t.Legal, рассказала, как мобилизованные граждане будут платить по кредитам.

Согласно закону, мобилизованные могут вносить платежи по возможности, при этом пени за просрочку не начисляются. В случае смерти или тяжёлой инвалидности в ходе военных действий долг просто спишут. Об этом Любовь Боженко рассказала агентству «Прайм».

Закон о предоставлении кредитных каникул по кредитам и займам мобилизованным гражданам, участвующим в СВО, а также членам их семей подписал президент Владимир Путин. Закон распространяется на тех, кто служит по линии Минобороны, а также на сотрудников силовых ведомств — к примеру, росгвардейцев, если они участвуют в специальной операции.

Любовь Боженко: «Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключённому до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО начиная с 24 февраля 2022 года. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней»

Для получения кредитных каникул заёмщику нужно обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позже 31 декабря 2023 года. Если он находился в медучреждении с заболеванием или ранением, полученным в ходе СВО, льготный период продлевается. В случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Пени не начисляются, однако можно вносить посильные платежи. Юрист отметила, что в этом случае нужно заранее побеспокоиться о перечислении кредитных платежей из денежного довольствия военнослужащего.

Любовь Боженко: «Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счёте гражданина. Следует заранее дать распоряжение банку, в котором открыт такой счёт, о безакцептном списании долга по кредиту»

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