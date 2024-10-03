Четверг, 3 октября, 2024

Юрист рассказал, какие подарки по закону запрещено дарить учителям

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от stockking на Freepik

5 октября в России отметят День учителя, в этот день принято поздравлять педагогов и дарить им подарки. Однако далеко не каждый знает, что законом регламентировано то, что можно и что нельзя дарить учителю. Об этих нюансах интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Главная особенность заключается в стоимости подарка. Она не должна превышать 3 тысячи рублей. Даже в случае, если речь идёт об общем подарке от родителей, важно обращать внимание на его стоимость. Запрет регламентирован 575-й статьёй Гражданского кодекса.

В случае, если родитель планирует дарить персональный подарок, его стоимость также должна быть в рамках этой суммы. В противном случае ситуация может быть расценена как коррупционная, а подарок — «благодарность» за хорошую оценку или закрытие глаз на недочёты ребёнка.

— Но важно отметить, что взятка — это фактически договоренность сторон. То есть учитель может сказать, что ему подарить — это договоренность, а если подарок непосредственно от родителей, по их инициативе, даже если бытовая техника, например, то это их личное дело. Но лучше, конечно, дарить в рамках закона», — добавил Капштык.

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