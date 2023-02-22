Среда, 22 февраля, 2023
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Юные рязанцы отправили рисунки и поздравления бойцам СВО

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В Рязани участники отрядов Юных инспекторов движения нарисовали поздравительные рисунки и написали обращения к бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Школьники прислали в ГИБДД почти 100 рисунков. Каждый несёт в себе частичку души автора, говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники Госавтоинспекции передали рисунки в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк ВДВ. Затем их передадут бойца СВО.

Кроме творческих работ мальчики и девочки подготовили трогательные видеообращения с поздравлениями и словами поддержки, благодарностью за стойкость и мужество. Ролики уже попали к адресатам.

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