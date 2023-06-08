Юная касимовская художница стала финалисткой международного конкурса детского рисунка

Ученица Касимовской детской художественной школы Татьяна Половова вышла в финал престижного международного конкурса детского рисунка «Моя Россия-5» в категории 11-14 лет.

В 2023 году участниками конкурса стали свыше 31 тысячи ребят со всех уголков России, а также Казахстана, Беларуси, Армении и Молдовы.

Татьяну в числе 89 финалистов пригласили вместе с преподавателем Еленой Александровной Алексеевой в Санкт-Петербург.

2 июня в Николаевском дворце состоялась торжественная и очень красивая церемония награждения.

Конкурс организован фондом «Петербургское наследие и перспектива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российской Академии художеств и Zarenkov gallery.

Подарками стали экскурсия в Академию художеств и прогулка на теплоходе по Неве.

Поздравляем Татьяну и её педагога и желаем дальнейших творческих успехов!