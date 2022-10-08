«Это страшно!»: костромичи стали очевидцами взрыва на Крымском мосту

Житель Костромы Алексей и его семья оказались очевидцами пожара на Крымском мосту, пишет K1NEWS.RU.

По словам мужчины, он видел инцидент издалека, однако его собеседники говорят, что грузовик нарочно догонял поезд. После этого последовал взрыв хвостовых цистерн.

«Движение по мосту сейчас полностью перекрыли, стоим. Тушат пожар. В районе моста напряженный трафик, у заправок очереди, пробки. Вот чем обернулась моя поездка в Крым. Страшно подумать, что было бы, если бы я успел заехать на мост», – рассказал костромич.

Он также уточнил, что частично обрушились два автомобильных пролета.

Рано утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате никто не пострадал.

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