Энергетики «Рязаньэнерго» устранили все нарушения электроснабжения в основной сети 6-10 кВ

Все повреждения в основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты), спровоцированные прошедшим по территории Рязанской области ураганом с порывами ветра до 22 м/с, устранены. Об этом сообщили в «Рязаньэнерго».

В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

Наиболее пострадавшими после непогоды оказались Касимовский, Михайловский, Рязанский районы. В восстановительных мероприятиях была задействована 61 бригада «Рязаньэнерго»: 183 сотрудника, 76 единиц спецтехники.