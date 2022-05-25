Эндокринолог назвала две болезни, о которых говорит резкий запах пота

Врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала болезнях, о которых может свидетельствовать резкий запах пота.

Одна из них — сахарный диабет. У людей с высоким уровнем сахара в крови в запахе пота чувствуется ацетон, что связано с образованием кетоновых тел.

Ещё одна проблема, о которой сигнализирует повышенная потливость, — гиперфункция щитовидной железы. Она часто сопровождается неприятным запахом, возникающем из-за обменных нарушений.

Подольхова советует людям с повышенным потоотделением также проверить почки и сердечно-сосудистую систему.