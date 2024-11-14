Эндокринолог из Уфы назвала продукты, которые не стоит есть на завтрак

Завтрак — важнейший для человека приём пищи, выбор продуктов для него может оказывать влияние на здоровье в целом и эндокринную систему в частности. Об этом порталу UfaTime.ru рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Завтрак неподходящими продуктами может вызвать изменение уровня сахара в крови, нарушение гормонального баланса и ухудшение самочувствия.

Специалист советует исключить из рациона сладкие завтраки, в которые входят сдобные булочки. Они способны резко повысить уровень глюкозы в крови, затем следует резкий спад. Человек вновь ощущает голод.

При выборе йогурта следует отдать предпочтение несладким вариантам с высоким содержанием белка и живых бактерий.

Белый хлеб и выпечка, кукурузные хлопья содержат рафинированные углеводы, часто в них есть искусственные добавки. Механизм их воздействия на организм такой же.

Замороженные завтраки часто содержат много засахаренных ингредиентов и консервантов, которые негативно сказываются на обмене веществ.

Насыщенные жиры и консерванты, присутствующие в сосисках и беконе, влияют на уровень холестерина и гормональный баланс.

Не стоит пить на завтрак сладкие соки, сладкие кофейные напитки. Также Насыртдинова не рекомендует завтракать пустыми калориями — различными сладкими батончиками и конфетами. Они не обеспечивают нутриентов и могут вызвать скачки глюкозы в крови.

Фрукты полезны для организма, но их употребление в качестве единственной пищи может вызвать скачки уровня сахара в крови. Лучше сочетать фрукты с белками или жирами (например, орехи или йогурт).

Эксперт рекомендует включать в завтраки источники белка — яйца, нежирное мясо, греческий йогурт или бобовые. Источниками полезных жиров станут авокадо, орехи или семена для снижения уровня сахара в крови и улучшения ощущения сытости.

Сложные углеводы: выбирайте цельнозерновые продукты, такие как овсянка или цельнозерновой хлеб, которые поддерживают уровень сахара в крови стабильным.

Полезно включать в приём пищи по утрам свежие фрукты и овощи.