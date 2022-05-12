Элла Хрусталёва исполнит для рязанцев любимые песни

17 мая в 19:00 участница шоу «Голос», лауреат всероссийских и международных конкурсов Элла Хрусталева вновь приглашает совместно исполнить любимые песни.

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В программе «Однажды летним вечером» прозвучат популярные эстрадные композиции М. Блантера, О.Фельцмана, А. Флярковского, В. Шаинского. Среди них — «Когда роняет капли первый дождь», «Земляничная поляна», «Ночь в июле только 6 часов», «В горнице», «Замок из дождя», «Ой, ты, рожь…», «В городском саду играет духовой оркестр», «Рассвет-чародей» и многие другие! В нашей подборке — та самая музыка!

В концерте принимает участие Георгий Поплавский (аккордеон). Приобрести билеты можно по ссылке. Купить их также можно по программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+.