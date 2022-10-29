«Экстрима захотелось»: в Сочи парочка занялась сексом на железнодорожных путях

В поселке Уч-Дере в Сочи молодая парочка занялась сексом прямо на железнодорожных путях.

Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Жесть Краснодара и края».

«Экстрима захотелось… Опять Сочи», – прокомментировал увиденное автор ролика.

На кадрах видно, что очевидцев подошел к любовникам, которые сразу же прекратили любовные утехи и убежали с места случившегося. Некоторые отметили, что неподалеку располагается санаторий имени Семашко, рядом с которым есть пляж нудистов.

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