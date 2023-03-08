Известный ясновидящий Зираддин Рзаев увидел большую опасность, которая стоит перед лицом человечества. Она настолько масштабная, что даже проблема военных обострений и конфликтов уйдёт на второй план.

К пророчеству Рзаева обратилось издание wday. Экстрасенс разъяснил: мир сам объявит людям войну. Заключаться она будет в череде разрушительных катаклизмов. Дойдёт даже до, что они начнут отвлекать внимание людей от ожесточённых противостояний.

Слова Рзаева подтвердили произошедшие землетрясения в Турции и Сирии. Они унесли жизни десятков тысяч человек, а последствия этих жутких катаклизмов будут ещё долго ощущать на себе люди.

Катаклизмов такой силы, по мнению провидца, больше не произойдёт. Возможны подземные толчки во второй половине года, но гораздо меньших масштабов. Под угрозой землетрясений в ближайшее время окажутся Греция, Израиль и Италия.